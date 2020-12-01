綠色債券成為市場主流，歐系銀行在台灣更是綠債發行者的主角！匯豐（台灣）商業銀行1日宣布發行首檔新台幣30億元的綠色債券，以五年期票面利率0.40％為定價，成為法人投資者搶購的對象，包括壽險業、銀行，甚至證券業都進場參與。

匯豐（台灣）商業銀行環球資本市場處負責人何汝平表示，此次發行的綠色債券，除了是依循匯豐集團今年來加碼支持低碳經濟，台灣目前的綠色金融相關需求極大，今年匯豐台灣已參與哥本哈根基礎建設基金（CIP）、海能風電（Formosa II）風場的綠色融資，到年底還有另一件契約將簽訂，這些都是此次籌募資金使用的對象，主要是離岸風電等綠能專案開發項目。

今年下半年匯豐（台灣）銀行的綠色金融業務加快進行，已有「服務貿易貸款」（Service Trade Loan）架構，為離岸風電服務商英國泰樂霍普金森台灣分公司，提供風電產業人才招募服務，還有分別與大亞集團及信邦電子簽訂「可持續發展表現連結貸款」（Sustainability Linked Loan），貸款總金額共計新台幣4億5千萬元，協助兩家本土企業訂立長期的綠色經營方針，在業務上推動可持續發展的目標。

何汝平表示，此檔將於本月25日在櫃買掛牌的匯豐（台灣）銀行綠色債券，為單券種、且5年到期一次還本，不同於上周發行的台積電綠債為分前攤還，市場上唯一相似的綠債是玉山銀行今年3月發行的綠債，在市場上受到法人投資者的歡迎。

(工商 )