七度奪得一級方程式賽車冠軍的漢米爾頓，其效力的賓士車隊周二表示，雖然他上周接受三次新冠肺炎檢測結果均為陰性，但在周一出現輕微症狀後再檢測的結果卻為陽性，因此將無法參加本周末在薩基爾舉行的格蘭披治大賽。

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