一級方程式賽車冠軍漢米爾頓 驚傳確診 19:342020/12/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 七度奪得一級方程式賽車冠軍的漢米爾頓確診新冠肺炎。（圖／美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 七度奪得一級方程式賽車冠軍的漢米爾頓，其效力的賓士車隊周二表示，雖然他上周接受三次新冠肺炎檢測結果均為陰性，但在周一出現輕微症狀後再檢測的結果卻為陽性，因此將無法參加本周末在薩基爾舉行的格蘭披治大賽。 (工商 ) #冠軍 #一級 #方程式賽車 #漢米爾頓 #七度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 感恩節群聚 美單日逾20萬確診 04:102020/11/30 生活新聞 南韓疫情燒到偶像 又有2女團成員確診 23:402020/12/01 娛樂 新增4例境外移入 國外確診一個月後返台又確診 15:192020/12/01 財經 骨折死亡率高 營養師揭蔬菜含鈣冠軍 22:362020/11/30 生活 工研院攜手臺中市府、鼎漢、豐榮、緯創資通、台數科開發自駕巴士 12:152020/11/30 財經 印尼周日新增確診數 創單日新高紀錄 18:492020/11/30 財經 外省囡仔辛勤苦練 閩南語奪全國冠軍 18:032020/12/01 寶島 通緝犯確診 桃監獄大消毒近20人暫停接見 19:282020/11/30 生活 Audi將參加達卡越野拉力賽 15:222020/12/01 汽車情報-汽車新聞 F1賽車離奇意外 護欄被穿透、車斷兩截起火 14:232020/11/30 體育 生活熱門新聞 有苦說不出！為何蔣萬安不敢回蘇貞昌 網揭真相：看看皇家下場 - 生活 年輕人吃自助餐都不夾魚？老饕點2大主因：很正常 - 生活 女曬「煮熟鮭魚卵」分享真實口感 網一看成品照：食慾全滅 - 生活 手術遭愛滋患者血噴眼睛！醫得知後崩潰急自救 - 生活 AirPods掉一邊別重買！內行人神救援：現省4千 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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