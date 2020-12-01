英國11月製造業PMI 近三年來表現最強 19:202020/12/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit/CIPS周二公布英國11月製造業採購經理人指數（PMI）修正值，從初值55.2點往上修正至55.6點為近三年最高。 主要是英國迄今仍未能跟歐盟達成免關稅的自由貿易協議，廠商趕在明年元旦脫歐後開始面對新關稅前，囤積原物料和趕工出貨。 (工商 ) #英國 #PMI #近三年 #修正 #製造業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漂亮數據 11月臺灣PMI擴張速度創21個月紀錄 10:502020/12/01 財經 陸股基金 後市補漲可期 04:102020/12/01 投資理財 福斯平價電動車 70 萬元有找：電池不超過 45kWh，預計三年內推出 10:512020/12/01 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》英國服飾集團阿卡迪亞面臨破產 德勤接管 11:252020/12/01 財經 英國明年主辦氣候公約大會 蔡英文：盼英國支持臺灣參加 13:352020/12/01 政治 4大潮流炒熱工業地產 工廠新登記家數飆破9,000大關 14:492020/12/01 財經 《國際經濟》就業市場嚴峻 日本10月失業率3.1％創近3年半最高 11:252020/12/01 財經 勞動基金10月收益仍負 估11月賺2300億 12:132020/12/01 生活 台股早盤大漲近137點 收復10日線和5日線 10:302020/12/01 財經 財新11月公布 中國製造業PMI創10年高 10:492020/12/01 財經 財經熱門新聞 陸加徵關稅重創 澳洲最大葡萄酒商市值3天蒸發296億 - 財經 怕台積電搶走EUV 爆死敵出招攔截荷廠ASML - 財經 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 財經 摩斯搶下頭香 官方「掛牌」只用台灣豬 - 財經 台股居高思危操作難度高 元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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