IHS Markit/CIPS周二公布英國11月製造業採購經理人指數（PMI）修正值，從初值55.2點往上修正至55.6點為近三年最高。

主要是英國迄今仍未能跟歐盟達成免關稅的自由貿易協議，廠商趕在明年元旦脫歐後開始面對新關稅前，囤積原物料和趕工出貨。

(工商 )