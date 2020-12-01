台中市現有「雙十公車」優惠改採「市民限定」，明年元旦起跑。為辨識市民身分，市府1日起啟動民眾綁卡作業。交通局長葉昭甫說，首日合計完成1萬0830人次綁卡，顯示市民支持及踴躍參與；未來綁卡作業將是常態辦理，民眾不必急於在1個月內完成，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

葉昭甫表示，各據點1日綁卡作業順暢，尤其有55％、56％的民眾均採先線上申請，再到綁卡據點過卡，不必花太多時間，沒有大排長龍現象；有人抱怨線上申請了還要臨櫃刷卡是多此一舉。因受限1人1卡優惠，即使民眾線上申請，仍需到綁卡據點實際過卡後才能使用。

葉昭甫指出，除各據點受理綁卡外，持有敬老愛心卡的長者不必再另外綁卡，系統端可直接處理資訊；1日同時啟動校園巡迴綁卡作業，高中職以下學生族不必另行再綁卡。

葉昭甫表示，台中市目前每天約有20萬張卡使用在搭公車，扣除長者及校園學生族不必綁卡，實際上不會所有市民都出來綁卡；未來綁卡作業將常態推出，不是只限在這1個月內辦理；民眾可視需求隨時綁卡，不必擠在前幾天來綁卡，並鼓勵市民多利用大眾運輸。

針對日前有民眾質疑，過去市民已提供個資辦過花博卡，敬老愛人卡的個資可以直接對接市民限定公車系統，為何花博卡不能？葉昭甫強調，過去花博卡設計就未跟敬老愛心卡區隔，以致無從辨識重覆領卡的情況。

(中時 )