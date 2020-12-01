電影《怪獸與牠們的產地3》最近因為強尼戴普可說是話題不斷。原本已確定出演葛林戴華德一角的強尼戴普，先前與前妻安柏赫德的家暴官司敗訴，以致電影公司要求他退出《怪獸與牠們的產地》。在劇中飾演「曾經的戀人」的英國男星裘德洛(Jude Law)，也在某次訪問中談到拍戲細節。

事實上，裘德洛為了演出《怪獸3》中的鄧不利多，特別留起了花白絡腮鬍，時常上街跑步的他，不僅看起來蒼老了不少，更因這個造型慘被網友笑說：是要演聖誕老人嗎？

Jude Law Breaks Down His Most Iconic Characters

裘德洛也在某次訪問談及強尼戴普退出演出演出一事：「這對我來說不是很正常的一件事，因為事實上，強尼戴普只完成了一天的拍攝內容…。」雖然面臨換角風波，《怪獸3》目前已在倫敦開拍，也讓不少忠實影迷相當期待。

不少影迷對裘德洛現在的造型頻頻發表意見，除了說以為他要演聖誕老人之外，更有人說「我必須說每一部電影回顧時，對比他現在的模樣落差實在太大了」、「他懂得如何幫鄧布利多增齡」。

(中時新聞網)