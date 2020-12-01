南韓網紅與妻子經營的頻道《다정한부부 a loving couple》(影片源自Youtube)

現在戀愛風氣相當自由，只要兩人真心相愛，年齡身高外貌等條件都不是問題，南韓一名38歲的男網紅，不久前才宣布與65歲的女朋友結婚，過沒多久他突然開直播，向粉絲們道歉，表示自己的妻子其實已經73歲，不是大家以為的65歲。

這名來自南韓的網紅叫做「波仔」，不久才公開結婚喜訊，終於與65歲的女朋友修成正果，其實兩人早就打算要結婚，只是妻子的妹妹一直反對，因此婚禮一直延期，直到妻子的妹妹過世後，兩人才舉辦婚禮完成終身大事。

「波仔」不畏外界眼光，即使知道妻子與自己年紀相差許多歲，但對追求真愛的衝動絲毫沒有影響，「波仔」曾透露兩人如何認識，某次擔任志工時，第一次見到妻子，「當時兩人四目相交，就知道是她了」！一見鍾情後隨即陷入愛河，也計畫互訂終身、一起過下半輩子。

但「波仔」卻突然在直播向粉絲道歉，坦承妻子已經73歲，因為兩人剛認識時，妻子怕被嫌老，才謊報年齡，直到結婚洞房花燭夜那晚，「波仔」發現手感有點怪怪的，妻子才說出真相。「波仔」也在直播表示，這件事不會影響對妻子的愛，無論她幾歲，「都是我最美的新娘」。

(中時新聞網)