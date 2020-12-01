雲林縣北港鎮北港農工參加「全國高級中等學校學生技藝競賽」成績亮眼，全校農、工共7科全都獲獎，除了抱回1座團體獎、3座金手獎、7項優勝，化工科更打破30年來未得獎魔咒，拿下化驗職種優勝。

北港農工今年全校7個專業類科都有斬獲，農科技藝競賽項目中，農業機械科王煜翔、陳加勳於農業機械職種皆獲最高榮譽金手獎、陳金興拿下優勝，優異的整體表現更贏得團體獎第1名。

雲林縣北港農工參加全國技藝競賽，拿下3座金手獎。（張朝欣攝）

畜產保健職種，由畜產保健科王郁儒拿下金手獎、吳佩玲優勝。農場經營科蔡秉叡獲農場經營職種優勝。

工科在技藝競賽中也有突破性成績，機械科蘇家禾榮獲鉗工職種優勝；電機科李建橙工業配線職種職種優勝；資訊科賴明賢、周俊佑機器人職種優勝。

化工科特別值得慶祝，在李長孟主任指導下，許奕揚於化驗職種獲得優勝，與獎座睽違30年的化工科，今年終於努力有成，捷報傳來，化工科師生歡聲雷動。

此次競賽中，第1屆特色招生入學的學生展現了學習成果，榮獲農業機械職種優勝的農業機械科陳金興、農場經營職種優勝的農場經營科蔡秉叡、工業配線職種優勝的電機科李建橙，都是在107學年度以特色招生的管道入學。

校長廖宏瑩表示，北港農工一直以「創造學生成功機會」為核心價值，今年在「全國高級中學學生技藝競賽」成績優異，再一次印證北港農工師長落實核心價值的決心。

(中時 )