胡瓜、葉欣眉主持衛視中文台《歡樂智多星》多年，節目不僅榮獲金鐘獎，更連續4年得到入圍肯定，近日大幅度改版為《歡樂智多星 決戰海盜桶》，兩位主持人化身海盜關主，獎金無上限，只要敢玩破百萬獎金不是夢，改版內容預計14日起播出。胡瓜、葉欣眉師徒有默契，最近葉欣眉開始買房，透露就是胡瓜的建議。

葉欣眉表示，胡瓜告訴她：「與其租房，不如買房子。」還介紹銀行朋友給她認識，現在買了房子的她更有動力做節目，「電視人的使命就是要把歡笑帶給大家，能夠做這個節目，真的覺得很幸福、很感恩」。談到改版過程，胡瓜表示：「節目做了很多年，收視率好的時候，就要想下一步怎麼做，每一次都要有變化，通常可以做很久的節目，都是內容有在改。」

胡瓜（右）、葉欣眉師徒好默契。（衛視中文台提供）

胡瓜、葉欣眉的海盜造型，經過精心設計，兩人不僅與造型師討論想法，胡瓜連配件、鞋子都是自己準備，他開玩笑說：「很喜歡有裝扮，以前還有演一些短劇，畫鬍子、刀疤這些，這次造型鬍子來不及，就先用畫上去的，雖然沒有強尼戴普帥……」一旁葉欣眉立刻接話：「但是有強尼戴普的實力、幽默還有舞台魅力。」讓人讚嘆她真是越來越會接話。

(中時 )