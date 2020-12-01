新北耶誕城今年首度與華特迪士尼公司官方合作，打造「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題打造耶誕園區，規劃一系列嘉年華、演唱會、市集等多種不同主題區域，滬尾藝文休閒園區將共襄盛舉一起前進耶誕城擺攤，為大家帶來美味的淡水超人氣伴手禮與耶誕美食。

年末北部最大的耶誕盛典「新北耶誕城」在11月13日正式開城，48座裝置藝術浪漫點燈外，還有全台唯一的迪士尼光雕秀「公主篇」，每年的不容錯過的重頭戲之一新北耶誕市集也將在12／4-12／6登場， 現場嚴選80攤特色美食及好禮攤位，滿足每位來訪市民的味蕾。

滬尾藝文休閒園區將推出全新耶誕美食耶誕火雞三明治、水果熱紅酒讓民眾一飽口福，除了耶誕美食外，現場也有販賣將捷金鬱金香酒店特色河畔餐廳餐券，推出超優惠平假日午晚餐７９折、河畔餐廳平日早餐卷５３折，平日住宿更是下殺３８折起。

滬尾藝文休閒園區另與淡水在地排隊名店合作，將淡水超人氣美食阿婆鐵蛋、和正農作耶誕肉桂捲、元記小舖聖誕公仔泡芙等帶來耶誕城，讓來訪民眾不用跑去淡水就能買到排隊美味。

12月將捷金鬱金香酒店也應景推出養生火鍋，凡至河畔餐廳用餐，每桌即贈養生火鍋一鍋，陪你溫暖過冬；12／15起入住即送淡海輕軌一日交通聯票，交通不斷聯暢玩淡水。禮萊廣場針對耶誕節也推出聖誕跨年PARTY活動，11／11-12／7憑當日購物發票，滿500元可至服務台兌換代幣玩一次抓抓樂；12／8-1／3接檔扭蛋轉轉樂活動，憑當日購物500元發票可玩扭蛋一次，扭取驚喜小禮。

(中時 )