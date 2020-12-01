109年全國語文競賽日前舉行，今年共有來自全國22縣市共2145人參賽，嘉義縣55名師生選手投入競賽，經過一番激戰，共獲13項特優、24項優等，對比去年5特優、21優等，成績十足大躍進，嘉縣教育處長陳添丁強調，獲獎數增加，代表語文教育成效已在嘉縣展露曙光。

教育處指出，代表團隊中有一對兄妹檔，分別是就讀豐山實驗學校國一的伊比．伊斯卡卡夫特及來吉國小六年級的布妳．伊斯卡卡夫特，兩人各獲得國中組布農組語朗讀及國小組鄒族語朗讀特優，兩兄妹一齊得獎相當難得。

嘉義縣教育處長陳添丁在比賽當日也頒發加菜金5000元，慰勞辛苦的參賽人員及隨行的家長及指導老師。（嘉義縣教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

竹崎高中派出包括校長郭春松等5名師生參賽，一口氣為嘉縣拿下2特優3優等佳績。（嘉義縣教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

另國語朗讀項目在國小組及教師組分別由黃琛喬及吳雅琳獲特優、作文項目在高中組及教師組分別由侯芷芸及蔡雅婷獲特優、寫字項目則由國小組吳瑞文獲特優。

至於今年大會新增情境式演說試辦項目中，國小組鄒族語及閩南語部分分別由汪薪鏘及蔡天曌獲特優之滔滔不絕獎。另外國小組閩南語演說、社會組鄒族語演說、社會組閩南語演說及國中組鄒族語朗讀分別由李嘉芳、武易萱、郭春松及高嘉佑獲特優。

第3次參加全國賽閩南語演說競賽項目的李嘉芳，雖然有兩次競賽經驗，但到了競賽場地仍顯得緊張，幸好因為她的努力不懈，持之以恆，如願在這次比賽中獲得特優的殊榮。

竹崎高中派出包括校長郭春松等5名師生參賽，一口氣為嘉縣拿下2特優3優等佳績，奪下閩南語演說社會組特優的郭春松客氣表示，知道要全力以赴，但很清楚並沒有講的很好，感謝評審的抬愛，而讓他更開心的是，學校教師蔡雅婷在歷經兩個月集訓，40多篇作文練習後，一舉拿到教師組作文特優。

陳添丁在比賽當日也頒發加菜金5000元，慰勞辛苦的參賽人員及隨行的家長及指導老師，並強調今年的好成績要歸功於一路從分區初賽、全縣複賽承辦學校、暑期培訓、全國賽培訓承辦學校及指導老師、還有所有陪伴在選手身旁的家長及指導老師，而未來縣府也將持續投入資源，深耕語文教育，讓所有學生持續成長茁壯。

(中時 )