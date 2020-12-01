新北89家職業工會成立新北工會行善團，成員利用一身技藝，10年來幫助多達2萬6900人，新北市府1日舉行頒獎典禮，新北市鐘錶眼鏡工會理事長林鈺清分享，曾在偏鄉服務時送一名小朋友手錶，小朋友從未看過的驚喜表情令他印象深刻，他誓言未來還要幫助更多人。

「新北工會行善團成果發表會暨頒獎典禮」1日上午於五股登場，市政顧問沈滄海、林光煜、新北市總工會副理事長林有盛、職業總工會理事長游麗玉、產職業聯合總工會理事長陳吉雄、各業工人總工會總幹事桂宗鈞都出席。

行善團成員之一的新北市鐘錶眼鏡工會理事長林鈺清，今年也剛獲得好人好事代表，他從三峽、貢寮、平溪及萬里等地區偏鄉行善，免費贈送手錶及驗光、配鏡給清寒家庭、弱勢族群及偏鄉托老中心。林鈺清說，「有小朋友沒看過手錶，收到錶又驚又喜的表情，讓我一定要一直做下去。」

此外，工會中還有「行善三兄弟」，由電器裝修工會前理事長林惠達、油漆業工會理事長何天台及廚具爐具裝置運送工會常務理事張水文組成，長期在居家修繕領域互相配合，配合寒流或年節前夕趕工，就為了讓弱勢家庭能住得溫暖。

陳瑞嘉表示，去年至今行善團共出動2600位志工，服務多達2萬6900位弱勢民眾，今年疫情嚴重許多人頓失生計，工會提供實物銀行1500餘件物資分送弱勢的失業勞工，目前也跟社會局「愛心大平台」合作職災個案急難救助及弱勢家庭居家修繕2個行善計畫，未來也期待更多工會的投入。

(中時 )