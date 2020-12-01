法務部行政執行署桃園分署1日舉行「123聯合拍賣會」，雖然下著陰雨，但未影響買氣。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

「張明文理短期補習班」最終以4792萬1000元高價拍定。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

法務部行政執行署桃園分署1日舉行「123聯合拍賣會」，雖然下著陰雨，但未影響買氣，最受矚目的中悅21樓70坪商辦，以3650萬8800元賣出，連同300坪補習班、大溪土地等物件，共為國庫進帳9019萬元。

桃園分署1日進行今年最後一檔的「123聯合拍賣會」，雖然天氣又濕又冷，但絲毫不影響現場的買氣，投標的民眾擠滿桃園分署外的騎樓開放空間。

最受矚目的物件當屬位於桃園藝文特區的中悅環球企業總部大樓第21樓，約70坪的商辦空間，屋齡10年，大坪數、高樓層，視野極佳，今為第2次拍賣，投標前一小時，就有買家到場詢問投標相關事宜，一共吸引7組買家到場投標，最後幸運兒以3650萬8800元得標，高出底價570萬元。

位在桃園區三民路3段的「富國天廈」社區，其中2樓的建物，面積將近300坪，現為「張明文理短期補習班」使用中，今日為第3次拍賣，最終以4792萬1000元高價拍定，高出底價342萬元。

時值防疫期間，桃園分署也鼓勵民眾使用通訊投標，位於桃園市大溪區隆德段996地號土地，就有投標者以通訊投標的方式投標，不必出遠門就可以輕鬆搞定，也順利以576萬6000元得標，桃園分署呼籲只要在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

配合中央流行疫情指揮中心12月1日啟動之「秋冬防疫專案」，凡是至桃園分署洽公、參與拍變賣的民眾，均要戴口罩。桃園分署每月第1週、星期二、下午3時，均定期舉辦「123聯合拍賣活動」，更多的詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署的官網及臉書獲取相關訊息。

(中時 )