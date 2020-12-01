東園國小今天以5比1錦興國小，奪下第八屆徐生明國際少棒錦標賽季軍，雖然未能突破隊史最佳成績，但也讓教練駱政宇收下最棒生日禮物，他笑著說：「更棒的是明年我們不用再準備3、5台電腦搶參賽資格了。」

東園在第一屆就打進4強，2018年則改寫隊史最佳成績，奪下季軍，今年再度前來挑戰，但4強賽因發生過多失誤，以6比8不敵桃源國小無緣爭冠，但最終在季軍戰回穩，以平隊史成績結束此次高雄行。

由於徐生明盃有參賽隊伍數限制，每年報名時各隊都要搶破頭，但根據徐生明盃競賽規程規定，前一屆前四名球隊為參賽保障名額隊，也讓駱政宇笑稱這是最大收穫。

駱政宇透露，這次為了報名徐生明盃，還動員所有教練一起來，「我們所有教練都會互相問準備好了沒？大家各就各位，3、5電腦好像要攻堅一樣，還擔心時間會有誤差，我還去查中原標準時間。」

雖然無緣改寫隊史最佳成績，但駱政宇仍肯定小球員的表現，尤其是在失誤、輸球後的情緒轉換成長許多，而他也認為會如此想要參加徐生明盃，除了比賽能讓球員吸收經驗外，比賽之餘的活動更是他希望球員能夠體驗到不同於球場上的事物。

駱政宇說：「像是拔蘿蔔、彩繪油紙傘和棒球教室，對我來說可能不新鮮，但對有些學生來說，可能一輩子就只來一次，希望他們可以體驗到不同東西，這才是人生。」

(中時 )