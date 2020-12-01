李友廷將發行新創作專輯《如果你也愛我就好了》，1日舉辦發片記者會，搶先首播專輯同名新歌MV，歌詞意思代表在感情上遇到情緒勒索，像是警察與搶匪的攻防戰，被問及感情狀況？他表示目前單身1年，害羞：「講單身這種事，像在公開徵友。」他還訂下要單身2年的目標，因為想學著和自己獨處，「如果工作一直這麼滿，也會沒辦法照顧好另一半。」

在記者會上，他自信喊話希望明年能一舉入圍金曲歌王、新人獎，他認為新人獎最大勁敵是「黃宣Yellow」和「?te壞特」，至於有信心入圍金曲歌王，他緊張表示自己不是唱歌唱很好的人，「當初覺得沒有唱很好，才會想去學吉他、創作，男歌手是未來努力的目標」。

他的新歌MV邀來傅孟柏、大霈演出，李友廷在其中也尬一角，「我就是演一個被困在公車裡嚇得半死的人質，跟他們合作很好玩，傅孟柏把搶匪演得逼真，讓我拍攝時有在認真地害怕」。李友廷在新專輯與魏如萱（娃娃）合唱〈想怎樣〉，透露自己的終極目標是能為偶像娃娃、林宥嘉寫歌，「能幫偶像寫歌聽到他們演繹我的創作，絕對是件很不可思議的事情。」

(中時 )