玖壹壹在新歌〈愛你不踩剎車〉MV中化身賽車手，並邀請好友王陽明（Sunny）一起重現改裝車車聚盛況，春風說：「Sunny一出現就變成全場的焦點。」洋蔥也謙虛笑說，謝謝王陽明拉抬這支MV的帥度。

MV展露了街頭賽車實況，私下春風也會跟朋友去賽道開車，或開車遊車河讓心情放鬆；健志喜歡高空彈跳和賽車的速度。新歌用賽車來比喻主動追求愛情，健志也分享愛情觀「我是錯失良機型，會因為時機不對錯失真命天女，沒有原因的，人生就是如此，只能坦然接受。」而洋蔥不敢開快車，他會利用開車時亂哼旋律，用手機錄下來很即興的創作。

3人各自擁有愛車，視車子為小老婆，健志重視清潔，每次開完車都會整理內部；春風說：「很愛護小老婆，車上盡量保持乾淨，不該做的事不要做，選車的時候一定要試車，每台車功能不一樣，會依照當天的心情開不同的車。」洋蔥則直言：「我對小老婆沒有很好，好幾天才洗一次，而且都洗最便宜的；在車上可以吃東西沒差，不要喝醉吐車上就好了，選車當然就是要開起來爽 ，外型要帥，最好是小改裝一下。」玖壹壹《LOCAL》專輯數位銷售成績佳，將於12月31日發行限量版實體專輯。

玖壹壹新歌〈愛你不踩剎車〉MV，邀王陽明呈現賽車極速快感。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹春風拍攝新歌〈愛你不踩剎車〉MV。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹健志和洋蔥拍攝新歌〈愛你不踩剎車〉MV。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹春風拍攝新歌〈愛你不踩剎車〉MV。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹新歌〈愛你不踩剎車〉MV，邀王陽明（右二）呈現賽車極速快感。（混血兒娛樂提供）

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