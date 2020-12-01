有網友分享，自己將雞蛋拿去冷凍後料理口感更佳。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

網友分享自己的冷凍蛋成果照。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

雞蛋不只營養價值高，料理方式多元又快速是不少人料理三餐時的好選擇。對此，就有網友在臉書上分享，自己將雞蛋拿去冷凍後，再拿出來料理口感意外的Q彈，且味道更加濃郁，讓他驚喜的說，「真的好幸福。」並興奮的和網友們分享。

原PO日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文分享，自己在網路上看到有人分享，可以將雞蛋冰到冷凍後再拿來料理，品嘗起來會比冰在冷藏更美味，好奇之下他便在家照著試做。

沒想到冷凍後的雞蛋變得更大顆，有些甚至還不小心將蛋殼撐破。原PO接著分享，自己將蛋去殼後切成兩半，再拿去煎，成品出爐果然讓他相當滿意，「吃起來蛋黃的味道好濃郁！再淋上一點醬油，真的好幸福。」

貼文發吃出後不少網友也馬上收藏此做法，「很特別的吃法喔，來試試！」、「竟然！立馬學起來」、「哇！改天來試試」、「有聽過，而且味道確實會變美味，看日本那種料理實驗的節目得知的」。

不過也有網友提醒，要慎選新鮮的雞蛋，並表示冷凍過後的雞蛋不能放在室溫長時間退冰，不然容易孳生細菌，也利用自身經驗分享，「上次晚餐吃完，半夜食物中毒送醫院急診挨了三針。」

(中時新聞網)