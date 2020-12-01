「水碓」水車上加裝發電設施，圖為埔頂里長李美玉。（黃婉婷攝）

園區內還有集結在地青年、國際生打造的生態廁所，建築工法遵循傳統，使用泥磚、鵝卵石堆疊。（黃婉婷攝）

桃園市新屋區埔頂農村生活體驗園區，舊址為「水碓17號」，埔頂社區發展協會11年來蒐集地方故事，打造傳統水碓、碾米老礱間及生態公廁等景觀，今年更在水碓上加裝發電設施，未來有望提供區內照明及澆灌用電，並將水泥牆以植生綠牆串聯，淨化空氣之餘，還能作為昆蟲棲地，低碳又環保。

古早時期，農村因無電力設備，先人便發明「水碓」水車，利用灌溉溝渠的水流力量，達到自動舂米的功用，埔頂社區過往以新北三芝、新竹竹北的水碓為藍圖，重現舊時農村機具，周邊再建置木造休憩空間，以及水質純淨的生態池，農村意象十足，曾在2017年斬獲桃市金牌農村殊榮。

為增加農村曝光度，埔頂社區發展協會執行長呂理勳結合大學資源，邀集地方青年與國際交換生，替園區打造生態廁所，建材選用泥磚、石頭，來自瑞士、波蘭等4國的學生遵循古法，透過混漿、粗胚、定模等工序，蓋出冬暖夏涼的房舍，牆面則以空酒瓶做裝飾，兼具美觀與採光，夜晚照明則倚靠風力發電，無須特別接電。

如今園區再度升級，不僅在原有水碓上加裝發電系統，可望提供園區內照明及澆灌系統用電，也利用豬舍屋樑、船艙衣櫃等二手建材，打造環保小學堂。呂理勳更配合環保署建築綠化降溫設計，以水泥牆串聯植生綠牆，除淨化空氣、美化環境外，還能提供蝴蝶、蜜蜂作為棲息地，未來也將和周邊校園合作，將整體園區做為永續教育的示範點，傳承文化也推動低碳生活。

(中時 )