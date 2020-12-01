桃園市平鎮區東安、華安與新安里獨輪車運動盛行，卻因場地不足常與極限運動場共用，產生排擠效應，平鎮區公所為此斥資2800萬元，於平鎮台66線快速道路橋下（快速路二段985巷至南東路口），打造獨輪車比賽練習場地，並規畫環狀步道串接體健、休憩設施，整體工程將在明年下半動工，工期約1年。

市議員楊家俍指出，獨輪車運動在地方推行數年，選手目前利用東安國小中廊、三安集會所進行訓練，卻苦無戶外遮雨且合格的場地可用，若能利用橋下閒置空間打造運動休憩場所，一來地方居民能受惠，二來獨輪車、極限運動玩家也能擁有標準場地，一舉兩得。

為此，平鎮區公所、楊家俍與交通部公路總局協調，取得全長480公尺的橋下空間使用權，，未來將施作獨輪車比賽、練習場地，周邊則規畫停車區、共融遊具及體健設施，並以友善環狀散步道串接全區，符合全齡需求，場內綠地則利用橋面逕流雨水作為噴灌水源，兼具環保節能效果。

平鎮區公所農經課長杜國豪指出，上述工程仍在規畫、協調中，整體工程預計明年下半正式開工，活化地方閒置空間。空間設置完畢後，定能成為社區居民運動、休憩的好去處，並且改善獨輪車玩家的運動環境，場內也設有簡易上坡、跳台，供滑板、直排輪等極限運動玩家使用，用途多元。

(中時 )