電影「十二夜2」27日上映，桃園市新屋區動物保護教育園區收容狀況再度受到關注，市議員謝美英質疑園區內參訪動線、排水問題不佳，甚至出現12隻狗同籠互咬，導致犬隻受傷。市府動保處回應，明年將針對硬體設備進行改善，加強園區動線引導與標示，並將兇狗分籠降低咬傷機率，提升收容照護品質。

謝美英指出，市府斥資億元改建動保園區，收容籠舍卻潮濕積水，飄出陣陣臭味，動物跳台也出現破損髒汙，更有12隻狗同籠的狀況，導致弱勢犬隻身上佈滿咬痕。她也質疑，收容百隻狗的D棟犬舍與臨時園區，前者僅有1台電梯可到，還須通過層層關卡，動線設計明顯不良；後者則已關閉2年，犬隻失去與民眾互動機會，大幅降低領養率。

對此，動保處簡任技正曾耀鼎指出，由於打掃犬舍時需水量較大，加上動物毛髮、糞便及飼料等雜物堆積，現行排水設備的確吃不消，目前先以手動方式加速排水，明年度則會針對硬體設備進行改善，並將破損跳台鋪面替換成橡膠軟墊，堅固又好清洗。

曾耀鼎說，在收容爆量的前提下，多狗同籠無可避免，但會以兇狗分籠、平復遛放狗隻情緒的方式，降低犬隻咬傷情事，並開設行為訓練課程，提升所內同仁、志工的訓犬技巧。同時加強園區動線的引導及標示，協助參訪民眾自北側樓梯直上2樓看狗，無須經過傷病犬管制區，至於臨時園區部分，由於內部收容犬隻為兇狗，須經訓犬師矯正、評估後，才能開放民眾參觀及領養。

(中時 )