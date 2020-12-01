針對國民黨團總召林為洲指控行政院警官隊監控在野黨，民進黨發言人顏若芳今天批評國民黨「又在玩韓國瑜追蹤器的老梗」，行政院長到立法院進行備詢，院長警官隊都會在相關布點位置派駐警力，早已行之有年，國民黨執政時也是如此，「林為洲委員怎會不知道這是合理的警力部署調度呢？」

顏若芳指出，行政院已經公開說明，負責院長維安的警官隊人員，都站在固定的位子，並佩戴識別證，光明正大執行勤務，國民黨根本就是企圖帶風向製造假新聞，而國會議員為了一人一黨的政治目的，竟然仗勢欺負執勤的員警，更難以讓人認同。

她痛批，這段時間以來，我們只看到國民黨為了杯葛，12次霸佔議場，對行政院長丟水球、潑灑豬內臟。今天行政院長蘇貞昌好不容易可以上台備詢，她拜託國民黨的大立委行行好，不要為了移轉荒腔走板的杯葛行徑，藉故欺負配戴識別證、認真執行勤務的警官隊小隊員。

(中時 )