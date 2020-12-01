同樣是揮棒打擊，有人敲響美妙樂音，有人擊出完美全壘打。一群擊樂家，近期首度挑戰和職棒選手彭政閔一起打棒球，完成一支別開生面的影片，參與的擊樂家之一吳珮菁表示，「我很樂於參與這樣的嘗試，雖然我完全沒拿過球棒，但是我不怕揮棒落空。」黃堃儼表示，打壘球一直是他音樂之外的興趣，對棒球也不陌生，拿鼓棒和拿球棒，一樣有意思。

參與這次影片拍攝的音樂家，還包括吳思珊與何鴻棋，他們都是朱宗慶打擊樂團的主力團員。黃堃儼表示，他觀察到每位球員都有專屬的應援曲，因此建議兩邊可以互相交流，尋找打擊樂的新可能，「彭政閔的應援曲是他的粉絲為他寫的，只有簡短的兩句，但是很鮮明好記，我們到場上打棒球，為此，已先拜託對方，投慢速球，也特別找較輕的球棒。」

朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶表示，他經常思考，如何讓打擊樂和社會產生連結。（張鎧乙攝）

擔任影片拍攝的導演，是多次為劇場界操刀影像設計的周東彥，這段影片，未來將收錄在影像作品《來點打擊》裡。

周東彥表示，他小時候曾學過鋼琴，這次拍攝影片，試圖讓音樂變得更好玩，為此，他還另外找了電玩遊戲的太鼓達人和打擊樂手，一起交流打太鼓，挑戰的曲目是蕭邦練習曲，「太鼓遊戲版的蕭邦練習曲，速度非常快，打擊樂手一度無法破關，但是後來破關了，兩邊都很感動。」

除了棒球和打擊樂、太鼓達人和打擊樂，影片裡另外記錄樂器搬運師阿三哥的故事，周東彥表示，「阿三哥搬運精密的打擊樂器，搬出心得來，除了能組裝木琴，還會敲敲打打，享受音樂。」

吳思珊表示，一般樂器公司協助搬樂器，大都是點到點的運送，不太可能協助組裝樂器，「但是阿三哥為我們打點好樂器所需的一切，甚至手斷掉了，還是到現場查看和協助，把樂器和我們照顧得很好。」影片將於明年起陸續在網路上發表。

(中時 )