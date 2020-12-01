米其林一星餐廳、台北國賓大飯店A CUT牛排館推全新午間套餐，主菜升級為「美國頂級紐約客牛排」、「香煎鴨肝」與「炙烤波士頓螯龍蝦」三道美饌組合，售價2,300元+10％，不分平、假日皆供應，即日起販售。

A CUT牛排館全新午間套餐主菜「美國頂級紐約客」，嚴選美國最高Prime等級牛肉，取運動量大的前腰脊肉部位，口感結實、帶有嚼勁，長期以來皆是A CUT最受饕客歡迎的品項之一，牛肉油脂與炙烤過的香氣在口中迸發。表面微酥、滋味濃郁的「香煎鴨肝」與牛排一同享用，牛肉的鮮嫩與鴨肝的肥腴，激盪出令人驚艷的美妙滋味。

而套餐海鮮主菜為一整隻的「波士頓螯龍蝦」，由主廚精選上等的鰲龍蝦直火炙烤而成，每一口都吃得彈牙肉質與龍蝦本身的鮮甜香氣。餐後獻上A CUT招牌甜點舒芙蕾，經烘烤過的舒芙蕾表皮吹彈可破，口感細膩而輕盈，一入口，溫熱軟綿的內餡包覆味蕾，為濕冷冬季帶來暖心幸福感，最適合作為極致饗宴的完美結尾。

A CUT精選午間套餐售價2,300元+10％，全套內容包括：香煎干貝、柑橘蜂蜜雪碧、美國頂級紐約客250g／香煎鴨肝、炙烤波士頓螯龍蝦、清蒸花椰菜、招牌舒芙蕾、精緻小點，以及 咖啡或茶，自12月1日起販售，不分平假日皆供應。

(工商 )