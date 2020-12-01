果陀劇場全新音樂劇《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、郭靜、楊奇煜（小煜）、蔡旻佑主演，導演梁志民、音樂總監陳國華、編劇王慕天聯手打造，1日舉行記者會。女主角郭靜首度演舞台劇，近期勤上表演課，也向其他前輩請教，陳國華誇讚郭靜反應快，兩人第一次在《超級偶像》合作時，「我發現她是『被歌手耽誤的主持人』，相信這次又可以發現她是『被歌手耽誤的演員』」。

音樂劇不僅要唱、要演、還要跳舞，郭靜壓力大很緊張，預告開演前會失眠，唐從聖搞笑說「到時看到郭靜睡不著，在外面晃，在樹上唱歌」，蔡旻佑直說期待郭靜飆高音，她過去是世新啦啦隊，向導演自薦可以加入啦啦舞，空翻順便飆高音，飾演男主角的小煜2個月前上節目腳受傷，發炎仍在復健中，雖不影響正常行動，他自嘲「我韌帶斷掉，沒辦法接妳」。

郭靜首度演出舞台劇，在音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中從少女詮釋到人母。（盧禕祺攝）

小煜今年和小7歲老婆言兒（李顏言）閃婚，同時升格人夫與準爸爸，兒子預產期在明年1月18日，他憂心撞期音樂劇排練，「我已經跟老婆說，如果你生那天我不在身邊，要好好照顧自己」，小煜近期常夢到小孩半夜哭、踹他或是長大不乖惹事偷東西，唐從聖笑虧「這有可能不是夢」。梁志民、陳國華也分享當爸歷程，鼓勵小煜別過度擔心。

劇中上演「穿越時空」戲碼，若有想重回去的「5分鐘」，小煜想重返大學聯考重填答案，考更好的學校；唐從聖想回到父親失智症前，帶他回大陸河南老家探親；蔡旻佑想重返母親開刀前，安撫她焦慮心情；郭靜說想回到幼稚園，加深家庭互動生活點滴，而當時哥哥愛惡作劇，「他會吃我的腳」。《生命中最美好的5分鐘》明年3月26日臺北城市舞台首演，將巡迴臺南文化中心、高雄至德堂、臺中中山堂、桃園展演中心共12場，10日啟售，購票請洽Tixfun售票系統。

楊奇煜演出果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》。（盧禕祺攝）

蔡旻佑今年除挑戰主持金曲紅毯，也接演果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》。（盧禕祺攝）

唐從聖在果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》飾演死神。（盧禕祺攝）

蔡旻佑（右）在果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中飾演楊奇煜（中）兒子，讓現實中即將當爸的楊奇煜「提前體驗人父心情」，左為郭靜。（盧禕祺攝）

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》1日舉行記者會，左起為唐從聖、楊奇煜、導演梁志民、郭靜、音樂總監陳國華、編劇王慕天、蔡旻佑。（盧禕祺攝）

(中時 )