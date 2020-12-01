陳芳語即將發行新專輯《公主病》。（華風數位提供）

陳芳語（Kimberley）1日公佈和MJ116頑童成員瘦子合作的新歌〈郵票〉，兩人多年前在錄音室偶遇而結下不解之緣，在陳芳語主動傳訊邀請下，兩人一拍即合，共同譜寫詞曲，還一起到北海岸金山的民宿過夜拍攝MV。

兩人和工作團隊包下整棟民宿，在戶外和室內搭建出派對空間，拍攝當天下雨非常寒冷，陳芳語直打哆嗦，「但不只我冷，大家都一樣，還要裝出很開心烤肉的感覺，真的辛苦我的團隊和朋友們！」

陳芳語即將發行新專輯《公主病》。（華風數位提供）

兩人從早上六點開始，一路拍到半夜三點多，陳芳語吆喝大家拿民宿的被子禦寒，現場男生們雖然自己也很冷，但看數量不夠，都貼心表示不蓋，把棉被讓給女孩們，讓陳芳語大讚：「Gentleman！So sweet！」

談到對瘦子的印象，陳芳語笑說：「小時候覺得他很帥很兇、很喜歡他diss的作品！」這次合唱之後，她覺得瘦子很親切，「一起合作很輕鬆就聊天很自在！」而為了傳達歌曲90年代濃濃的派對風，兩人也邀集吳卓源、?te壞特、張語噥等藝人好友一起來「趴體」拍攝MV。

陳芳語和瘦子合作新歌〈郵票〉。（華風數位提供）

陳芳語和瘦子合作新歌〈郵票〉。（華風數位提供）

(中時 )