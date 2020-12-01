中山里長鍾秉樺認為，行人安全應放在第一優先。（黃婉婷攝）

桃園市龍潭區北龍路59巷號誌增設4年多，維護行人進出安全，近日因駕駛抱怨車輛回堵嚴重，市府交通局協議將號誌從全天候啟動，改為僅在上下班尖峰時間運行，中山里長鍾秉樺昨帶領百位里民拉布條抗議，高喊「立即恢復號誌，保障用路安全」，強調巷口過去發生多起車禍，若缺乏交通管制，將導致憾事發生。

「行人權益理應放在第一位！」鍾秉樺說，北龍路為地方交通要道，鄰近學區及市場，車輛往返頻繁，里民欲穿越北龍路到對向時，時常因駕駛車速過快、未注意行人而釀禍，因此4年前才會提議增設號誌，也成功降低事故發生率。

參與抗議的里民表示，他多年前曾在巷口發生事故，如今只能拄著拐杖行走，因此認為號誌運行有其必要性，尤其地方長者、學童多，行人安全應為首要重點；也有民眾說，既然市府不讓號誌全天運行，那當初為何要設置，「這才叫真正的浪費公帑。」

但也有駕駛持反對意見，向議員徐玉樹陳情，表示北龍路短短400公尺就設有4組號誌，每逢紅燈即造成車輛回堵，用路人怨聲載道。交通局評估4個路口後，將進出車流量最少的59巷號誌些許微調，改為上、下午尖峰時期運作，其餘則為閃燈，試辦一個月後，居民反彈聲浪不斷。

為在兩造求取平衡，交通局運輸資訊中心股長鄭光漢表示，將即刻恢復號誌運行，行人可利用25秒的綠燈時間通過北龍路，駕駛則有40秒可通行；該路段上的4個號誌也會連鎖運行，降低車輛停等時間，調節續進的最大車流量。

(中時 )