以營造業起家得侯泰豐，為支持在地農產，協助解決滯銷問題， 4年前投入冰淇淋研發，創立「繽菓市」品牌，所販售的冰淇淋甚至成為金馬獎指定甜品，已在馬稠後工業區購地要蓋觀光工廠的他，1日與嘉義縣議會一起辦健走記者會，除要透過活動行銷自家產品，也想讓大家品嘗到甜蜜幸福感。

侯泰豐轉投資冰淇淋生產，4年經營已打開品牌知名度，為回饋家鄉，侯泰豐在嘉義縣馬稠後產業園區一期購入土地，計畫斥資10億元興建全台首座冰淇淋觀光工廠，預估明年營運後可創造數百人就業機會。

永成利企業股分有限公司董事長侯泰豐透露他會研發開賣冰淇淋，主要是想幫忙解滿農產過剩問題。（呂妍庭攝）

▲1日侯泰豐（左四）與嘉義縣議會多位議員行銷19日的健走活動，期望返鄉投資能帶動在地觀光。（呂妍庭攝）

侯泰豐說，會投資做冰品是因為承攬公共工程，長年上山下海，看到農產品常因生產過剩去化變肥料覺得可惜，加上農民不太會銷售，他才想由冰淇淋產業幫助農民，專門生產蔬菓冰品。

侯泰豐創辦的永成利企業公司訂於19日清晨6點半舉辦「嘉點繽紛齊步走3K健走」，當天還會舉行冰淇淋觀光工廠上梁儀式，侯泰豐說，「繽菓市」是嘉義在地品牌，辦健走活動就是讓所有與會者可以享受屬於嘉義之光的冰淇淋吃到飽，還有霜淇淋DIY及「回嘉市集歡樂購」等系列活動，尤其報名費只要100元，完成健走路程就送100元購物園遊券、冰淇淋兌換券、摸彩券卷及霜淇淋DIY體驗券等，相當超值！

另外，穿活動衣服攜伴健走，送冰淇淋觀光工廠VIP認同卡，完成活動報名前1000名送衣服1件，報名詳請可上繽菓市粉絲專頁，報名專線（05）3703336、3703337，0933-686-095。

(中時 )