開發金控將再度公開收購中國人壽21.13％股權，若收購成功，總持股將達55.95％，但銀行局副局長林志吉1日回應媒體提問時表示，依開發金對金管會的承諾，是2022年6月13日前，必須達到持有中壽股份100％。亦即開發金買完這波，2022年中之前至少還得再買一次。

開發金7月27日宣布，將以每股23.6元的價格，公開收購中壽10億股的股票，加上開發金及凱基證券目前持有的34.82％中壽股權，合計將達55.95％，即股權可過半。

外界傳出開發金可能只會先買到55.95％，就暫緩後續的收購行動，等適當環境時再拉高持股到100％；但銀行局澄清此一猜測，即開發金2017年7月發動首波公開收購中壽時，就向金管會承諾要在2020年3月之前，將中壽持股拉高到100％，但開發金未能如期完成，所以申請延長併購時間。

林志吉說，開發金對中壽的持股，在「2022年6月13日前就是要持有100％」，開發金依其承諾具體時程規畫及執行進度，每季要呈報開發金董事會，且每半年必須向金管會報告最新進度，要在期限前完成相關投資，目前開發金都有依金管會要求辦理。

當初開發金申請延後收購中壽，其中一項原因是因大環境造成中壽股價不如預期，後又遇上新冠肺炎等，無法在今年3月前達成100％收購，所以向金管會申請延期，林志吉表示「開發金仍是想要達成100％持有中壽的目標」。

至於這次收購價23.6元是否合理？林志吉表示，這是交由市場決定，若投資人認為合理，就參與應賣；這次開發金是以子公司減資、自有資金、公司債籌資及處份大樓等，籌措230億元的收購資金，收購之後，金控資本適足率、雙重槓桿等仍都符合金管會要求。

(工商 )