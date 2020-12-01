即將在公視接力上映的兩部周六9點檔《大債時代》與《返校》一起上公視台語台《全家有智慧》進行台語大對抗。林美秀見到演出《返校》方芮欣的韓寧，立刻好奇詢問：「你演鬼的時候會害怕嗎？」韓寧篤定回答：「我自己不怕！」阿松則虧林美秀：「她就是演鬼的人怎麼會怕。」《大債時代》隊伍由最近以《消失的情人節》備受矚目的李霈瑜（大霈）領隊。

大霈一開場就坦承自己台語不好，要靠戲中飾演「媽媽」的潘麗麗，卻把「靠」講成台語「哭」的音，潘麗麗聽完立刻笑罵：「是靠不是哭啦！」大霈的說詞不是自謙，她與《返校》導演蘇奕瑄對決時，好不容易搶到答題權，卻將茶壺的台語講成肥皂「茶箍」，讓同隊潘麗麗急得跳腳，想代為回答又不能出聲，最後只能苦笑，眼看分數擦身而過。

大霈與演員們一起上節目。（公視台語台提供）

大霈雖然台語不好，但是被問到「蚵仔的故鄉」時，想起自己在東石拍戲的場景，氣定神閒地答對。但是被問到youtube點閱率最高的台語神曲時，她竟並急亂投醫，詢問演過選項〈浪子回頭〉MV的敵隊黃智冠答案，只見對方一臉神祕說：「我也不知道。」讓大霈激動大叫：「那是你的ＭＶ耶！」

(中時 )