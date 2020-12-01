2020年11月美股雖在最後一個交易日下挫，但整體仍創下1987年以來表現最佳單月紀錄，亞股周二持續走升，歐股表現也不俗，歐股歐洲斯托克600指數周二早盤上漲近1%，加上輝瑞(Pfizer)、BioNTech共同研發的新冠疫苗也繼Moderna後向美國、歐盟申請疫苗緊急授權，道瓊期指盤前一度大漲超過350點。

截至台灣時間1日晚間7點15分，道瓊期指上漲349.0點或1.18%、暫報29978.0點；標普500指數期貨上漲39.68點或1.10%、暫報3662.88點；那斯達克100指數上漲109.25 點或0.89%、暫報12386.25點。美股3大指數期貨盤前全面走揚，有望替受到新冠肺炎疫情重創的2020年，最後一個月首個交易日開出紅盤。

受到疫苗好消息激勵，Moderna盤前股價一度上漲超過12%、現報上漲8.03%；輝瑞股價上漲2.74%；在倫敦上市的Astrazeneca股價則是上漲1.34%。

電動車大廠特斯拉股價在近幾周飆漲後，11月30日開盤一度站上600美元，隨後半小時漲幅收斂，甚至翻黑，終場大跌3.10%，但是特斯拉今年以來股價已經大漲超過550%。特斯拉股價周二盤前則是大漲超過4%。至於其他科技股也普遍出現盤前走揚的趨勢。

台積電ADR盤前股價也上漲超過1.6%、暫報98.59美元；聯電ADR股價則是上揚近1%。

(中時新聞網)