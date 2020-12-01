女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，不時透過社群網站分享日常的她，日前和妹妹一起出門，曬出對方幫她拍的照片吐槽，也意外曝光妹妹長相，讓網友驚呼根本像雙胞胎。

林莎在IG分享在大賣場拍的美照，發文虧：「我妹幫我拍10張只有1張能用！？第二三張是我幫她拍的⋯其他都像最後一張那樣，是我的問題嗎」，只見第一張照片中，林莎打扮優雅休閒、擺好Pose，成功拍出網美照，但最後一張卻在還沒準備好的狀況下就被拍了，難怪林莎吐槽妹妹拍的照只有1張能用。

林莎和妹妹互相拍照，太神似被認為像雙胞胎。（圖／翻攝自IG）

林莎還沒準備好就被拍照，笑虧妹妹拍照有問題。（圖／翻攝自IG）

照片曝光後，許多粉絲在底下留言笑說「另一種美啦」、「很沒默契耶」、「很自然啊」，而妹妹也前來喊冤「我已經認真拍了」。

吸睛的是，林莎同時曬出她替妹妹拍的美照，不同於她的一頭長髮，妹妹頂著利落褐色短髮，兩人不只穿搭風格相似，連五官都很像，也同樣散發清新脫俗的氣值，姐妹倆高顏值讓眾人紛紛驚呼「雙胞胎？」、「以為是同一個人，還以為剪頭髮了」、「也長太像了吧」。

(中時新聞網)