艾克森美孚 大幅縮減未來五年投資規模 20:102020/12/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年前三季共虧損逾23億美元的石油業巨擘艾克森美孚，把未來五年為提高石油與天然氣產量而每年投資逾300億美元的計畫縮小，明年投資不超過190億美元，2022年到2025年間每年投資200億美元到250億美元之間，並準備資產減值最高200億美元。 (工商 ) #億美 #艾克森美孚 #五年 #縮減 #投資規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股基金 今年資金動能翻正 04:102020/12/01 投資理財 世界對大陸依賴加深 04:102020/12/01 論壇廣場 嚴德發避談軍購 美公告再說明 04:102020/12/01 政治要聞 李遠哲背書 稱標準內影響不大 04:102020/12/01 生活新聞 陸股基金 後市補漲可期 04:102020/12/01 投資理財 低利持續 亞高收後市看旺 04:102020/12/01 投資理財 助力綠色金融 滙豐在台發行首檔綠色債券 15:512020/12/01 財經 恒大物業定價每股8.8港元 明日港交所掛牌 15:592020/12/01 財經 舌尖偽出國 寒舍艾美酒店攜手Chloe推聯名下午茶 13:002020/12/01 財經 《國際金融》延續11月升勢 美股期貨走高 14:322020/12/01 財經 財經熱門新聞 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 財經 川普再揮拳！ 美制裁陸企CEIEC 真正原因曝光 - 財經 痛打一帶一路？ 川普狂拉黑陸資企業 拜登卻躺槍 - 要聞 抵押房子又信貸玩股慘虧300萬 40歲負債慘案點出5警示 - 財經 20.6元現增價 郭瑜玲：真的太便宜很捨不得 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。