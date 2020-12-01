今年前三季共虧損逾23億美元的石油業巨擘艾克森美孚，把未來五年為提高石油與天然氣產量而每年投資逾300億美元的計畫縮小，明年投資不超過190億美元，2022年到2025年間每年投資200億美元到250億美元之間，並準備資產減值最高200億美元。

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