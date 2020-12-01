109年全國語文競賽日前完賽，嘉義市今年有56人參賽，8人獲特優，22人獲優等，17人獲甲等，獲獎比率近86％，展現嘉義市對語文教育的重視及推動成果。

嘉市教育處長林立生表示，全國語文競賽的競爭對手都是來自各縣市的菁英，嘉市今年有56人參賽，其中8位選手榮獲特優佳績，分別為閩南語朗讀國小學生組嘉大附小劉合融、國語演說教師組興安國小吳佩蓁老師、閩南語演說國小學生組垂楊國小呂沛璇、國語字音字形國小學生組博愛國小林宜蓁、作文高中學生組宏仁女中林禹晴、閩南語演說高中學生組嘉義女中祁婧昀、作文國中學生組北興國中蘇玥儒、閩南語演說教師組嘉大附小陳佳萍。

109年全國語文競賽日前完賽，嘉義市今年有56人參賽，8人獲特優，22人獲優等，17人獲甲等，獲獎比率近86％。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

109年全國語文競賽日前完賽，嘉義市今年有56人參賽，8人獲特優，22人獲優等，17人獲甲等，獲獎比率近86％。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

109年全國語文競賽日前完賽，嘉義市今年有56人參賽，8人獲特優，22人獲優等，17人獲甲等，獲獎比率近86％。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市長黃敏惠表示，語文是學習的基礎，嘉義市重視語文教育，除持續推動閱讀教育及寫作教育外，亦在各項教育活動中訓練學生的語言表達能力，今年有8位選手在競爭激烈的賽事中脫穎而出獲得特優佳績，除了指導老師們的用心外，更是選手們努力不懈堅持到最後一刻的最佳證明！

黃敏惠感謝指導老師及選手們長期在語文領域的努力與用心，強調這份榮耀除給予師生最大的肯定外，同時也彰顯嘉義市用心扎根語文教育的豐碩成果。

(中時 )