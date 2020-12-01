基隆依山傍海，為行推廣山海食材，基隆市政府產業發展處與農漁友、餐飲業者等單位合作，12月1日於文化中心舉辦「山海食材X特色餐飲」活動，12家在地餐廳業者使用海鮮和瑪陵農產，研發超過15種料理，並推出「同享券」，只要出示票券，即可享有優惠。

副市長林永發說，基隆95％是山坡地，以海鮮聞名，農產品雖非大宗，但相當優質，其中瑪陵地區水好、山好、空氣好，四季出產綠竹筍、樹梅、土蜂蜜、柚子和山藥等，這次與農委會水保局合作，運用山海食材融合，以料理、鍋物、甜點及飲品等方式呈現，並結合促銷優惠活動，邀請民眾來到基隆品嚐。

「八斗邀」友善餐廳推出「藕饗要妮」漁夫鍋，使用基隆在地胭脂蝦、小捲、黃金蟹、山藥等食材。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

這次參與料理研發的餐廳共12家，開發超過15種料理，包含「漁品軒」的冠軍海味炒飯、「暖暖小館」的白雪桂花黃金蟹等，其中「八斗邀」友善餐廳推出「藕饗要妮」漁夫鍋，店長戴秀真表示，海鮮使用基隆在地胭脂蝦、小捲、黃金蟹，蔬菜則是使用瑪陵山藥等，皆是沒有噴灑農藥的蔬食，主打「環境友善」。

產發處長黃駿逸指出，這次推動「農村再生與休閒農業」政策，協助農場推廣產品，透過在地餐飲業者，將農漁產品巧妙搭配，激盪出許多佳餚，除了美食，更邀集12家在地餐廳發表「尬意基隆同享券」，即日起至2021年2月28日止，到合作店家出示手機內票券圖片，即可享優惠。

(中時 )