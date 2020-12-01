勞動基金爆出弊案，讓政府基金經營績效備受質疑，退撫基金今天公布，今年11月全球股市全面上揚，退撫基金績效也大幅回升，截至今年11月底，初估退撫基金獲利已超過新台幣300億元。

退撫基金指出，今年10月因歐美新冠肺炎疫情反覆，加上美國總統大選前的不確定因素，市場觀望轉趨下跌，導致退撫基金10月底的收益數較9月底下滑，主要是受國外委託經營表現不佳影響，但國內自營股票及國內委託經營的績效則持續保持良好。

今年11月受惠於美國總統大選結束，政治不確定性減少，以及新冠肺炎疫苗及藥物研發出現正面進展，資金轉進風險性資產，全球股市全面上揚，退撫基金績效大幅回升，截至今年11月底，初估獲利超過300億元。

對於未來的投資環境，退撫基金表示，全球寬鬆的資金環境支撐股市表現，但仍須留意包括：新冠肺炎疫情發展、主要經濟體經貿政策、全球央行貨幣政策等情事之變化。

因此，退撫基金管理會將適時調整資產配置，並偏重於基本面展望較佳、能見度較高的投資標的，以建構穩健之投資組合，維持基金長期收益之穩定。

此外，在勞動基金爆發弊案後，為防止退撫基金也發生類似情況，銓敘部長周志宏表示，近期將全面進行專案查核，未來每年查核比例也將從現行14％提高至20％，以防止可能出現的漏洞。

(中時 )