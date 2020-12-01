行政院宣告《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條文無效，台中市政府不服向台北高等行政法院聲請停止執行。北高行審理後，認為並沒有難以回復損害及急迫性，且停止執行會衝擊全國供電，對公益有重大影響，無法證明台中空氣品質不佳與台中電廠使用生煤量有因果關聯，1日裁定駁回中市府停止執行聲請。台中市政府表示，遺憾、失望與無奈，將等收到裁定書後，再評估是否進行抗告。

行政院三月宣告台中市府2016年1月26日公布施行的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》第3條第1項及第4條，牴觸《空氣汙染防制法》、「固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效。

台中市府認為政院的處分違法，以台中市民健康為訴求，向行政法院聲請停止執行。

台北高等行政法院認為台中電廠屬全國電力網的一部分，是中部地區重要電源，如果停止執行，台中電廠依規定須按中市府環保局的管制減少發電量，不僅台中電廠營業自由受限制，更使全國供電的穩定性與合理調度都受衝擊影響，對公益有重大影響，裁定駁回中市府停止執行聲請。可抗告。

台中市府法制局長李善植表示，將等收到裁定書後，再評估是否進行抗告。

台中市政府環保局代理局長陳宏益指出，遺憾、失望與無奈，先前除了聲請停止執行外，市府並已於今年7月24日正式提起行政訴訟。

陳宏益強調，台中市議會已依《地方制度法》第30條規定，於9月17日向司法院提出解釋憲法申請書，聲請解釋憲法、統一解釋法令，並同時聲請定暫時狀態假處分，市府與市議會將持續盡一切努力為守護中部空氣品質努力。

環保局指出，中火是台中市最大固定汙染源，對中南部空品具關鍵性影響，市府持續努力改善空品，以今年1到11月為例，台中發電廠用煤量為歷年來最低，而同期間台中市空品PM2.5平均濃度為15.6微克，空品不良（AQI＞100）累積為27天，均創歷年最佳紀錄，市府將再持續加強對中火的監督管理，以維護空氣品質。

(中時 )