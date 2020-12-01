一位女網友將自賣場購入的鮭魚卵下鍋煮熟，不過煮完的成品卻嚇到不少人。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

原本晶瑩紅潤的鮭魚卵，煮熟後竟變成一顆顆的粉白顆粒。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

許多海鮮的饕客都難忘鮭魚卵的美味，本身獨特的口感常搭配上壽司，或拿來拌飯，吃起來的口感又提升到不同層次。通常鮭魚卵都是生食為主，但近日一位民眾竟將價格不斐的鮭魚卵下鍋煮熟，更透露熟鮭魚卵的味道像「魚眼睛」。不過網友一看成品卻直呼「食慾都沒了」！

一位女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享一道令網友熟悉又陌生的料理，她將自賣場購入的鮭魚卵下鍋煮熟，不過煮完的成品卻嚇到不少人，只見原本晶瑩紅潤的鮭魚卵，變成一顆顆的粉白顆粒。一些網友看完直呼「密集恐懼症發作」、「煮熟食欲全滅」、「史上最大滅門血案」、「好浪費啊…」。

不過原PO的照片也讓大家開了眼界，「原來煮熟鮭魚卵長這樣啊！」網紛紛表示「有種福壽螺卵的恐懼感⋯⋯」、「變珍珠粉圓」、「不要吃甩炮！」、「以為是失敗的炸湯圓」、「還以為是什麼新品種菇類」。

原PO後來解釋，自己因為吃鮭魚卵吃得有點膩，決定將剩下的一部分拿來煮，但她強調「沒有浪費食物」。至於煮熟鮭魚卵嚐起來的味道則像「魚眼睛」，只是少了魚眼珠偏硬的口感。對此，許多網友還是無法接受，表示「第一次看到熟的鮭魚卵，食慾都沒了」。

(中時新聞網)