「回家喝媽媽煮的雞湯」 21歲女護遭「無照酒駕男」撞飛命危（中天新聞）

這起無照酒駕車禍害命的監視器影片曝光，根據路口監視器影像內容可見，凌晨1點多，21歲的鐘姓護理師騎乘機車，沿著安南區長和路一段正要通過慶和路路口，此時，路口右側一輛黑色轎車突然高速衝出，機車反應不及，撞上轎車左前側，護理師連人帶車噴飛，跌落馬路上並一路擦地滑行到路口的對向車道，機車車頭全毀。

另一個角度的監視器則是拍到，肇事轎車超越路口人行道時，紅綠燈號誌的燈光顯示為「閃光紅燈」，但車輛並未按照規定減速，而是疾駛猛烈撞擊機車，造成鐘姓護理師重傷，送醫前已經失去生命跡象。

安南醫院的醫護人員看到剛下班的同事，車禍重傷又被救護車送回醫院急救，是既訝異又難過。安南醫院護理部副主任楊雅涵哭著說：「她小夜班下班前，才說她要回家喝他媽媽煮的雞湯......」無法相信會發生這樣的事情。

重傷命危的鐘姓護理師目前仍在醫院搶救中，而無照酒駕的轎車駕駛溫姓男子，遭警方以酒駕公共危險罪移送偵辦。

(中時新聞網)