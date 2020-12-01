國際觀光客不能來台，衝擊國內伴手禮業者，但百年餅店郭元益積極轉型突圍，從品牌跨界聯名到布建超商及網購通路，加上今年結盟熊貓推出外送服務，郭元益副總郭建偉透露，今年中秋旺季業績比去年同期還成長5％，除了民眾不能出國外，新通路策略也帶來效益。瞄準即將到來的耶誕、春節送禮需求，即日起再推出市面上第一款結合音樂的糕餅禮盒，強打「五感」新體驗搶客！

郭建偉說，今年在新冠肺炎疫情影響下，拉大了人與人之間的距離，他們觀察「送禮」這件事變得比往年更被重視，而如何讓送禮傳達心意的行為變得更與眾不同，就是郭元益積極努力的方向，為此，繼前些年跨界攜手知名設計師聶永真、詹朴，這次再跟平面設計師方序中合作，還有品牌代言人鳳小岳也跨刀音樂創作，讓百年糕餅玩出新高度。

郭元益首款音樂糕餅禮盒「小樂曲」即日起在永康門市、101門市首賣，12月14日起全台門市同步開賣，其最大的特色是結合三首由鳳小岳量身打造創作的單曲，還請到金獎音樂製作人陳建騏製作，只要掃描包裝內的QRcode就可免費聆聽，加上創意包裝跟葉片造型鳳梨酥，還可搭配音樂故事小卡依序品嚐不同口味，主打聽覺、味覺、視覺、嗅覺、觸覺「五感」體驗。

郭建偉表示，此次「小樂曲」的糕餅以消費者最熟悉的鳳梨酥作為基調，再加入新的創意元素，如文山包種茶、珍珠奶茶、世界冠軍咖啡豆及台灣花椒，翻玩台式糕餅的可能性，一盒12顆售價650元，以節慶禮盒售價300～800元來看，落在中間價格帶，並以主題式的創意，希望做出另一塊區隔市場，達到品牌差異化。

在通路策略方面，郭建偉說，今年8月開始攜手foodpanda推出外送服務，確實帶來新的客源，目前除了百貨櫃位以外，全台門市皆可外送；另外，今年品牌也「危機入市」新開了永康街、台北101門市，超商跟網購通路的成長性也不錯，整體看來即便少了國際觀光客挹注，在新品帶動下，對伴手禮買氣還是樂觀看待！

(工商 )