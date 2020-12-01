北富銀2020年在國慶連假進行系統升級卻狀況頻頻，金管會1日公布裁罰結果。金管會指出，北富銀辦理銀行資訊系統轉換相關缺失，核有礙健全經營之虞，依銀行法第61條之1第1項規定，應予糾正。

金管會指出，台北富邦商業銀行辦理銀行資訊系統轉換，上線前未完善規劃及評估新核心系統與週邊系統之設定，致系統轉換完成後，因新核心系統與週邊系統介接問題，發生交易異常情事，顯示該行有未完善辦理系統轉換前之規劃、評估、測試及檢覈等作業缺失，有礙該行健全經營之虞。

金管會指出，考量北富銀已查明事件發生原因，並採行改善措施及持續監控系統運作情形即時應變，依銀行法第61條之1第1項規定，予以糾正。

北富銀在今年10月8日晚上22時至10日晚上22時進行新銀行系統升級，範圍包括ATM、網銀、行動支付、帳戶、金融卡等，沒想到核心新系統上線後ATM、網銀、行動APP頻出包，曾引發多名立委關切，當時金管會主委黃天牧就曾說，銀行數位轉型升級是必要的，金管會在處理過程會拿捏，若動輒重罰「銀行會不敢轉型」。

不過，對於銀行系統出包，金管會相當重視，當時不只派檢查局去檢查，還要求銀行公會訂定數位轉型通案準則，降低出錯率。

(工商 )