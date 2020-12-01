因應嚴峻乾旱，嘉南曾文-烏山頭灌區1.9萬公頃明年1期作區將實施停灌，影響人數高達2萬578人，今(1)日農田水利署嘉南管理處開始受理停灌補償作業，截至下午5時計有1626位停灌區域內農民完成申請作業。

本次停灌補償分兩樣態，第一樣態為停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；第二樣態是不種稻僅翻耕，或種植非農糧署獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。

農水署表示，110年第1期作停灌補償作業於今日至12月20日開始受理，農田水利署嘉南管理處，自上午8時起，共27個工作站受理停灌補償申請，截至下午5時計有1626位停灌區域內農民完成申請作業。

農水署提醒，停灌區內農民可於受理期間擇一適當時間，攜帶身分證或戶口名簿、印章、農會或金融機構存摺影本、切結書等相關文件至管理處各工作站申辦；管理處亦會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。

(中時 )