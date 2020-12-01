看到一則新聞，說有位男網友從幾年前開始，

原以為想讓家人過著更好的生活，開始投資股票，還拿著房子增貸的錢開始投資，

賠光後，因為本身薪資條件不錯，銀行給了高額度低利率的信貸，

又借出來想說可以賺回來，最後又再次被抬出場，陸續賠了快300萬，

原本預計後年要讓老婆小孩換房子的夢想沒了，最慘的是家人還都不知道他賠了這麼多錢。

雖然很努力工作，一邊還原本的房貸，一邊偷偷還增貸，一邊偷偷還信貸，

但隨著小孩越來越大，家裡的支出越來越多，他僅剩的存款也快花完，但又不敢跟家人說，

「怕說了婚姻就沒了，小孩也沒了，最可悲的是我也沒辦法讓我老婆小孩知道

他們有個這麼差勁的爸爸…」

最後實在是不行了，他只好跟老婆坦白一切，

「她提離婚，小孩也要帶走，我搞出來的負債我背，我沒有富爸媽留房子給我，

唯一名下的房子也是存了快十年的頭期才買的，總之，一切的一切都被我搞砸了，

人生年近40，一場空！」

其實不管這新聞是真是假，但社會現實中我看到的也很多如此，

幾個重點整理一下給大家，學到東西比較重要。

第一、股市多頭已經長達10年之久，但不見得每支股票都上漲，

所以玩股票的人不能只看大盤，這是不準的。(除非你買大盤ETF)

否則虧慘的人大有人在。

第二、拿房子去增貸只有「多餘房產才可以這樣做」，

如果只有一間自用住宅，建議打死都不要去貸款玩股票。

第三、信貸，你以為利率3%或4%很低，所以就借來玩股票，

那要想到還不出來的後果，這可能會是壓垮駱駝的最後一根稻草。

第四、什麼金融工具都有人賺錢，盡量避免融資玩股票，或高槓桿性的衍生性金融商品。

第五、年收百萬如果是「單身」可以很好過，

如果有老婆有小孩，甚至是兩個小孩，別鬧了，一開始就誤判局勢了。

竹科有一堆工程師年收150萬還過的苦哈哈的例子，

我曾遇到非常多的這種案例。主因：生了兩個或三個小孩，外加兩邊的父母有人生慢性病，

像是中風、傷殘、失智...等等，請看護的費用相當可觀，

年薪百萬真的沒有想像中的「高」。

不管做股票，還是做生意，一開始就要做萬全的評估，

例如開餐廳、賣雞排、開咖啡廳，

成本控管、進貨、出貨、人事成本、排班不順利該怎麼辦？

找不到工讀生、廣告宣傳做不起來...等等。

不做好解決方案，就貿然做生意，那當然很慘。

做股票的話，最後總停損在哪？要走什麼派別？交易週期要選哪種？短、中、長？

如果虧錢虧到多少就斷然退出市場，永遠不做？要看哪些書？打算閱讀多少篇文章，

或者另一半能不能在你失敗時給予幫忙？

這些都應該要提早考量，而不是輸了之後，才說一堆早知道，這跟我昨天跑去買了張大樂透，

結果摃龜了，說：「早知道就不買了」有什麼兩樣？

人生哪有什麼早知道，樂透號碼不就那6碼，猜不到就是猜不到。

提供給大家一點思考，應該會有幫助的。祝你們投資都順心，美好的一天。

#其實三百萬說多不多說少不少

#摧毀一個中產小家庭剛剛好

#沒有富爸媽靠的話請認份當耕耘的第一代

#剩下的就看兒女爭不爭氣

本文發表於11/23畢德歐夫粉專

本文由PressPlay Academy專欄作家畢德歐夫授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)