每個人的性格都有所不同，有些人的脾氣較溫和，待人處事都比較隨和友善，但有些人的脾氣就比較火爆，若是不小心激怒到他們可能就會「惹火上身」。搜狐網命理專欄「花間雨屋星座」就點出了4個最不好惹的星座。

1. 白羊座：報復心很強

如果一不小心招惹到了白羊座的人，他們可能表面看起來不動聲色，對此並沒有太過在意，但事實上不管事情過去多久，白羊座都會始終記在心裡，而且他們的報復心很強，招惹到他們的人沒有付出代價，他們是不會善罷干休的！

2. 雙子座：當面起衝突

大部分人為了社會生活，儘管碰到了討厭的人事物，在大庭廣眾之下還是會盡量維持友善，也替自己留點後路；但雙子座的人卻不同，他們要是心裡有不爽快一定會直接講出來，所以還是別去招惹他們了，以免讓自己落得難堪的下場。

3. 天蠍座：手段很多

天蠍座一般都被認為是個「腹黑」的星座，在現實生活中他們總會有各種奇奇怪怪的手段用來對付人，再加上他們的心腸特別硬，不是對方態度放軟就可以原諒的類型，若是不小心惹怒天蠍座，他們絕對會要你付出很多的代價。

4. 水瓶座：朋友很多

水瓶座如果被欺負了，就會聯合自己的朋友們，一起去找對方要個說法，所以平時最好還是不要輕易招惹水瓶座，因為你要對抗的不適一個人，而是一群人，到時候可能一個個都會來找你的麻煩，讓你被折磨得瞬間覺得悔不當初。

(中時新聞網)