男星陳小春和應采兒是演藝圈模範夫妻，兩人從交往到結婚感情不退燒，陸續生下兩個兒子Jasper和Hoho，更透過實境節目曝光懷孕和生產點滴，獲得好評；最新一集節目應采兒帶Jasper替陳小春探班，當眾曬恩愛，Jasper超可愛反應網友全笑翻。

陳小春曾帶著Jasper錄製真人秀節目《爸爸去哪兒》，讓不少人喜歡上Jasper純真可愛的模樣，而應采兒則選擇給第二個兒子一個禮物，在懷孕期間拍實鏡節目《新生日記》，留下美好回憶；節目裡經常看到應采兒一家三口的溫馨問動，有一次應采兒帶Jasper到陳小春工作現場探班，Jasper一到場就衝向爸爸懷抱，馬上融化大票觀眾。

應采兒帶Jasper替陳小春探班，當眾曬恩愛，Jasper超可愛反應網友全笑翻。(圖/ 摘自微博)

網友注意到Jasper直擊爸媽恩愛後，從笑得不亦樂乎到大翻白眼，超真實反應讓眾人全笑翻。(圖/ 摘自微博)

應采兒在一旁看到她愛的兩個男人忘了自己，故意說「好啊都沒有人抱我」，小暖男Jasper馬上奔向媽媽的懷裡，一邊露出燦爛的微笑；不過，應采兒接著向陳小春嘟嘴索吻，陳小春二話不說獻吻，兩人當眾曬恩愛，羨煞許多人。

有趣的是，網友注意到Jasper直擊爸媽恩愛後，從笑得不亦樂乎到大翻白眼，超真實反應讓眾人全笑翻，紛紛笑說「跟我看到爸媽親熱的反應一模一樣」、「快被Jasper正直反應笑歪」、「以為看到自己呢」、「Jasper太可愛了吧」。

(中時新聞網)