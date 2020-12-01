藝人小嫻自從恢復單身之後，生活過得充實又自在。為了跨出自己的舒適圈，她更決定一人前往墾丁打工換宿、當導遊、學習潛水；愛上恆春的她，也時常在社群平台上分享她的生活日常。先前更大方認愛金剛，感性告白：「真心感謝你的照顧」，閃瞎不少人。

就在12月的第一天，小嫻在自己的臉書上公布了一張照片，內文寫道：「12月的第一天，我成為恆春人了，說要入籍不是隨便說說，ㄏㄧㄠˇ ～～～來恆春要記得找我喔」；短短2個小時，立刻湧入粉絲大量的祝福，大家紛紛恭喜她，對於能和小嫻當同鄉感到十分興奮，還說希望某天能在街上偶遇；甚至連剛完婚的KIMIKO老師也現身留言說：「同鄉了」，小嫻更大方邀請：「以後回娘家可以聚聚」。

小嫻開心公布自己新身分 (圖/ 小嫻 （黃瑜嫻）臉書)

據《聯合報》報導，小嫻想入籍恆春的原因是因為想考導覽員的證照，雖然考導覽員不一定要遷戶籍，因緣際會之下，就這麼自然而然的讓她成為恆春人。

有網友好奇，難道小嫻「想婚」了嗎？她也澄清目前還沒。在婚姻裡，她算比較理性的那一方，她認為兩者之間的相處比什麼都重要，結婚這件事還有點早。

(中時新聞網)