閻奕格相隔10年再看《歌劇魅影》。（粘耿豪攝）

曾敬驊因《刻在你心底的名字》爆紅，1日趁著劇集《追兇者》拍攝空擋，到台北小巨蛋觀賞百老匯音樂劇《歌劇魅影》。他在該劇與周渝民、李銘順、朱軒洋等人合作，不過劇集開拍不久，「現在後面的劇本還沒出來，所以和他們都沒對到戲，幾乎是先拍我一個人的部分。我很期待跟李銘順大哥再次合作，也很期待和朱軒洋對戲！」他趁收到兵單前，把握演出時間，該劇預計2月拍攝完畢。

曾敬驊當晚低調現身，想不到人氣高漲，吸引10多位粉絲包圍送禮。他分享小時候透過小說、電影認識《歌劇魅影》這部經典愛情故事，「這次來感受舞台設計和整體演員的表演為主」，他表示當初閱讀小說時感受很深，「因為對我來講，我喜歡透過文字去想像每個人物和場景」。

最近剛發行新專輯的閻奕格，在滿檔宣傳行程中特別抽空看劇，她表示，記得第一次看《歌劇魅影》是17歲去紐約玩的時候，「那次也是我第一次在百老匯看的音樂劇，非常的震撼！相隔10年，很開心音樂劇能到台北演出，期待再次被驚艷」。此外，當晚吳思賢、陳大天及導演北村豐晴等人也前來朝聖，感受音樂劇的魅力。《歌劇魅影》台灣巡演至12月6日，尚有零星票券販售中，購票請洽寬宏售票。

(中時 )