大陸外交部發言人趙立堅在其個人推特上發佈一張譴責澳軍暴行的漫畫，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）看到後要求北京道歉。大陸外交部發言人華春瑩1日主持例行記者會時回應，澳洲只是想將其國軍人殘殺阿富汗無辜平民的批評和譴責轉換成對大陸的示強，企圖轉移焦點，以掩蓋自己所作所為。

華春瑩表示，澳方的指責，其實不成立，因為網上流傳的不是照片，是大陸的一個年輕人用電腦繪製的插畫，繪製的插畫，與「假照片」是不同的概念。

華春瑩進一步表示，這張插畫依據的是澳大利亞國防部自己已經證實的調查報告，雖然是畫，反映的是事實，她表示，她也注意到昨天大陸網民都在熱議澳方的有關的表現，這幅畫的作者也接受了媒體的採訪，她看到有報導，這個畫的作者對媒體表示：「莫里森先生，你們士兵做的事比我畫的畫殘忍多了」。

華春瑩也在記者會現場拿出一些印有外媒報導和圖片的紙張，並強調，澳方迫害阿富汗居民是事實，這不是偽造，這些都是澳方自己發布的東西。

華春瑩說，其實很多大陸人和我一樣都在想，為什麼澳方一些人會對這個事件作出令人詫異的如此強烈的反應？她接著表示，我想他真實的目的無非就是想藉畫來轉移視線，轉嫁壓力，企圖把國際輿論對「澳大利亞的一些軍人殘殺阿富汗無辜平民」的批評和譴責轉換成對大陸的示強。

華春瑩還提到自己今天看到的一篇公眾號的文章，《我可以，你不可以，憑什麼？》，華春瑩強調，這句話說出了很多大陸人的心聲，的確是有一些人，他們總是抱著「我可以、你不可以」的心態來對待大陸，比如說，在科技上我可以擁有5G，你不可以；經濟上我可以超過你，但你不可以；輿論上我可以公開攻擊你，公開地支持「藏獨」、公開地支持「台獨」，公開地支持香港的反對派和暴力違法分子打砸搶，但是大陸卻不能譴責澳洲對阿富汗的惡行。

(中時 )