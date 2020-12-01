香港國安法施行以及疫情影響，港府民望陷入低谷。根據最新的民意調查結果顯示，受訪者對港府的不滿意程度高達62％，滿意度僅得19％，而對於政策面的滿意度方面，維持經濟繁榮及改善民生分別錄得負37％及負41％，是1年來新低。至於港府的防疫表現，不滿意率高達67％。

東網報導，香港民意研究所於11月23日至26日，訪問1085名市民，結果發現特首林鄭月娥的評分是33.5分，有41％受訪者給予特首零分；反對率是66％；支持率淨值是負45％。

對港府的滿意率僅19％；不滿意率高達62％，而滿意度淨值是負43％。至於對政府的信任程度方面，信任率是30％；不信任率下跌12％至49％；信任度淨值是負20％。

對於3項社會狀況的評分，包括民生、政治及經濟均錄得負分，分別是負46分、負50分及負53分。

而受訪者對於政府政策範疇的滿意度，包括處理與中央政府的關係、維護人權自由等方面同樣是負分。

對於抗疫表現，調查機構訪問約2500名香港市民，不滿意率高達67％，而滿意率只有22％。

(旺報 )