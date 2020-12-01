有些人天生就自帶強勢氣場，無論在生活還是工作上，總是做事果斷又幹練，甚至還有強烈的控制慾與佔有慾，幾乎讓人難以駕馭，不過一旦遇到最愛的人後，他們儘管經常是舞台的中心，但在愛人面前可就不一樣了，對另一半百依百順，而《靈匣》近日就分享個性霸氣但遇愛人秒變小貓的5個生肖。

1.生肖蛇

屬蛇的人天生聰明，對待事情有貫徹始終的精神，不論在生活還是職場，總是一副高高在上的模樣，擁有處事從容、刻苦上進的態度，對人生每一步都很認真，但情緒較敏感的他們，經常獨來獨往，甚至不願對人敞開心扉，因此也鮮少與人談心。

強勢又理性的性格，使他們擁有獨立的思考，也導致其它人都難以改變他們的想法，想要駕馭更不可能，但遇到他們所愛的人，屬蛇的人無論有多強勢，仍會卸下偽裝與包袱，在情人面前露出最真實的自己，並會溫柔體貼的對待另一半。

2.生肖牛

屬牛的人個性固執且保守，因此也不喜歡變動，在日新月異的社會中，成為欠缺懂得變通的一群，導致他們有點跟不上時代的節奏，也因固執霸道的性格，使他們對於別人的意見難以接受，即使知道對方是為了他好，他們仍堅持自己的想法，儘管對方口才好、能力強，但唯有愛人說話，才能改變他們的想法，說什麼都能聽進去。

3.生肖馬

屬馬的人有謀略及獨立思想，且洞察力強，還有很強的事業心，無論在哪一種環境，總是能找到賺錢途徑，而且不太在乎他人的想法，不僅非常有主見，還擁有鍥而不捨的做事態度，堅持達到自己的目標，因此個性也較強勢，其他人根本難以駕馭。

不論他人能力多強，提供的意見進了屬馬的人耳裡，完全不被當成一回事，除了是他們在乎的人或是愛人給的建議，才能達到說服的效果，他們甚至會因此改變自己一貫的作風。

4.生肖虎

屬虎的人意志堅定，擁有冒險家的精神，凡事都敢衝敢做，個性也非常好強，無論在工作還是生活上，都有一定的威信，因此讓人難以靠近，提到駕馭更是難上加難，為人仗義的他們，也很願意為朋友付出，但不論雙方有多友好，凡事還是要拿捏分寸，要不然他們隨時都可能發威。但不管他們的氣場有多強，在愛人面前就完全不一樣了，反而是一副聽話的模樣，完全沒有架子。

5.生肖雞

屬雞的人做事條理清晰，邏輯能力強，一絲不苟的做事態度，讓他們相當有自信、優越感強，經常以自己獨特的想法處理問題，也難以接受他們的意見，在他人面前相當精明，不過在情人面前則是另外一個樣子，他們會一改平日的威風，反而異常的柔情蜜意。

(中時新聞網)