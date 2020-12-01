國民黨立委蔣萬安今(1日)在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，火力全開，狂問萊豬議題，當提到曾到屏東去看豬農，被反問去的是哪家豬場？他為保護豬農強調不能說，未料卻被綠媒帶風向稱他語塞。對此，資深媒體人陳揮文今(1日)在廣播節目中，忍不住說「如果我被問，根本連回都不回他」，直接用3句話反擊。

資深媒體人陳揮文今在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，如果當場是他被蘇貞昌問到去哪家豬場時，根本連回應都不回應他，直接說「我在質詢你還是你在質詢我？你憑什麼問我問題？這麼想當立委問問題就不要當院長！」

陳揮文直言，蔣萬安不說出哪一家豬農，保護豬農是對的，但他認為蔣萬安整體表現有點急，不像過去沉穩形象，因此建議蔣就照原本節奏去走，不是要亢奮地質詢，而是要抓到質詢眉角；陳揮文舉例，就像江啟臣上次一巴掌下去，直接問食安會報開了沒，蘇貞昌當場被擊倒。

至於，蔣萬安該不該說出哪一間豬場，陳揮文也說，中央廚房出菜，綠媒拿蔣萬安出來電，如果講出哪一家，就會被罵豬隊友、出賣豬農、當抓耙子，基本上站在民進黨對立面，不講也要罵，所以不管怎樣就是要罵你。」

(中時新聞網)