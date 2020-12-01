高市經發局在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，市長陳其邁昨日直言連他都很不滿意。對此，前高雄市新聞局長王淺秋表示，六合夜市的活動本來是「試吃促銷」，卻被宣傳成「辦桌免費吃」，這到底要怪誰？難道要懲處前市長韓國瑜？

對於日前民調顯示，陳其邁的不滿意度和滿意度結果令人跌破眼鏡，王淺秋今在臉書上表示，單一媒體的滿意度調查不一定客觀，影響變數包括取樣公允度、機構效應、尤其是媒體報導數量，幾乎報導數量相對少、被政敵攻擊新聞少的，反而容易獲得市民滿意度。

王淺秋指出，以此邏輯，高雄現在新聞少的多，結果陳市長不只榮登台灣民意基金會最討厭的六都市長之首，在媒體調查市民的滿意度也最低，的確非常有意思。

至於近日六合夜市的「辦桌免費吃」被罵翻，陳其邁也表示要懲處，王淺秋則認為，結果經發局趕緊公佈資料強調活動是五月招標，又想甩鍋韓團隊，問題是細看內容，當時標案一場28萬的活動，本來就是「試吃促銷」，邁邁當了市長要宣傳成「辦桌免費吃」要怪誰呢？！難道要懲處韓國瑜？

網友們也留言回應，「強求來的位置，都要付出相當大的代價」、「所以是宣傳錯誤！！！有詐騙之嫌疑」、「當年佛菩薩在寫金剛經時就教大家不要被表相所迷，世間沒有後悔藥再回頭會有岸嗎？」

今天長腿姊姊台北市議員王鴻薇來上節目，從前行政院第一名發言人到分局作筆錄被質疑特殊禮遇，聊到李遠哲前院長說萊豬不影響健康、不分區議員王浩宇再度栽贓業者，一直到經濟日報的幸福城市滿意度調查，高雄市長陳其邁吊車尾。 必須說，單一媒體的滿意度調... 由王淺秋發佈於 2020年11月30日 星期一

(中時新聞網)