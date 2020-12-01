高市經發局在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，市長陳其邁昨日直言連他都很不滿意。對此，前高雄市新聞局長王淺秋表示，六合夜市的活動本來是「試吃促銷」，卻被宣傳成「辦桌免費吃」，這到底要怪誰？難道要懲處前市長韓國瑜？
對於日前民調顯示，陳其邁的不滿意度和滿意度結果令人跌破眼鏡，王淺秋今在臉書上表示，單一媒體的滿意度調查不一定客觀，影響變數包括取樣公允度、機構效應、尤其是媒體報導數量，幾乎報導數量相對少、被政敵攻擊新聞少的，反而容易獲得市民滿意度。
王淺秋指出，以此邏輯，高雄現在新聞少的多，結果陳市長不只榮登台灣民意基金會最討厭的六都市長之首，在媒體調查市民的滿意度也最低，的確非常有意思。
至於近日六合夜市的「辦桌免費吃」被罵翻，陳其邁也表示要懲處，王淺秋則認為，結果經發局趕緊公佈資料強調活動是五月招標，又想甩鍋韓團隊，問題是細看內容，當時標案一場28萬的活動，本來就是「試吃促銷」，邁邁當了市長要宣傳成「辦桌免費吃」要怪誰呢？！難道要懲處韓國瑜？
網友們也留言回應，「強求來的位置，都要付出相當大的代價」、「所以是宣傳錯誤！！！有詐騙之嫌疑」、「當年佛菩薩在寫金剛經時就教大家不要被表相所迷，世間沒有後悔藥再回頭會有岸嗎？」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。